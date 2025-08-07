Topo

Trump disposto a se reunir com Putin mesmo se líder russo rejeitar encontro com Zelensky

07/08/2025 19h01

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (7) que se reuniria com Vladimir Putin mesmo que o líder russo não se encontrasse antes com o contraparte ucraniano, Volodimir Zelensky.

Trump prometeu, até agora sem sucesso, pôr fim ao conflito na Ucrânia, desencadeado pela invasão russa em fevereiro de 2022. Ao retornar ao poder em janeiro, ele se aproximou de Putin, mas recentemente reconheceu estar frustrado com a falta de avanços.

Na semana passada, Trump deu à Rússia um prazo até sexta-feira para encerrar as hostilidades, sob pena de enfrentar novas sanções que incluiriam tarifas alfandegárias adicionais sobre produtos exportados por países que comercializam com Moscou.

Questionado nesta quinta-feira por jornalistas no Salão Oval sobre se Putin estaria obrigado a se reunir primeiro com Zelensky, Trump respondeu: "Não, ele não está, não".

"Eles gostariam de se reunir comigo, e farei tudo o que puder para acabar a matança", acrescentou.

Na véspera, Trump havia dito que uma reunião presencial com Putin poderia acontecer "muito em breve", depois que seu enviado, Steve Witkoff, se reuniu com o presidente russo em Moscou.

Ao ser perguntado se o prazo final de sexta-feira para Putin ainda estava de pé após as conversas com Witkoff, Trump evitou responder diretamente.

"Dependerá do..." disse Trump, sem concluir a frase. "Vamos ver o que ele tem a dizer", acrescentou, dizendo-se "muito decepcionado".

