Topo

Notícias

Trump comemora entrada em vigor de tarifas: 'bilhões de dólares estão fluindo para os EUA'

São Paulo

07/08/2025 07h23

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou a entrada em vigor das tarifas recíprocas sobre produtos de 69 parceiros comerciais, no início da madrugada desta quinta-feira, 7. "É meia-noite!!! Bilhões de dólares em tarifas estão agora fluindo para os Estados Unidos da América!", disse Trump, em publicação na Truth Social.

"Bilhões de dólares, principalmente de países que têm se aproveitado dos Estados Unidos por muitos anos, rindo ao longo do caminho, começarão a fluir para os EUA. A única coisa que pode parar a grandeza da América seria um tribunal de esquerda radical que quer ver nosso país falhar!", escreveu o presidente americano, em outra publicação na mesma plataforma.

As chamadas "tarifas recíprocas" foram atualizadas à 1h01 desta quinta, pelo horário de Brasília. No total, são 94 países diretamente atingidos, entre eles o Brasil, que está sujeito a uma taxa de 10%, além dos 40% adicionais impostos por Trump sob a justificativa de perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Itália anuncia construção de megaponte para ligar a Sicília ao continente

Incêndio na França segue ativo após queimar 17 mil hectares

México denuncia apropriação cultural em novas sandálias da Adidas

Operação mira influenciadores que promovem jogo do tigrinho em SP, RJ e MG

Tarifaço de Trump entra em vigor e atinge dezenas de países

Vídeo: Mulher morre vítima de agressões após shows de bandas punk em SP

Presidente da Áustria desiste de participar da COP30 por custos elevados em Belém

Trump e Putin se reunirão nos próximos dias, anuncia Kremlin

Parentes de reféns israelenses seguem para a costa de Gaza para pedir sua libertação

População japonesa registra queda recorde em 2024

Novo tarifaço de Trump torna indústrias europeias menos competitivas e pode elevar o desemprego