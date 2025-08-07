Topo

Notícias

Trump assina decreto visando bancos, alegando discriminação

07/08/2025 17h20

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira um decreto tendo os bancos como alvo devido ao que seu governo afirma serem práticas discriminatórias.

"O decreto orienta os reguladores bancários federais a removerem de suas orientações, manuais de exame e outros materiais o risco de reputação e outros conceitos equivalentes que permitem a remoção de contas por questões politizadas ou ilegais", disse a Casa Branca em um comunicado.

A ordem instrui autoridades a "desenvolver uma estratégia abrangente para combater ainda mais as atividades de debanking politizadas ou ilegais", acrescentou a Casa Branca.

Fontes disseram à Reuters, no início desta semana, que a Casa Branca estava se preparando para agir contra os bancos por supostamente terem excluído clientes por motivos políticos.

(Reportagem de Kanishka Singh em Washington)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Trump assina decreto visando bancos, alegando discriminação

Banco Central do México corta taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 7,75%

Manchester United chega a acordo com RB Leipzig pela contratação de Benjamin Sesko

CEO da COP30: Brasil pode ser provedor de soluções, como em agricultura e energia renovável

Trump nomeia um assessor para preencher temporariamente vaga no Fed

Sistema de tribunais federais dos EUA sofre ataques cibernéticos recentes

Itália aprova a maior ponte suspensa do planeta: da Sicília ao continente

Trump nomeia assessor como governador interino para preencher vaga no Fed (Truth Social)

Saiba quem é Andre Basbaum, novo presidente da EBC nomeado por Sidônio

Milhares de mulheres indígenas marcham em Brasília às vésperas da COP30

Celebridades pedem à Alemanha que pare de enviar armas a Israel