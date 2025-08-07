Trump assina decreto visando bancos, alegando discriminação

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira um decreto tendo os bancos como alvo devido ao que seu governo afirma serem práticas discriminatórias.

"O decreto orienta os reguladores bancários federais a removerem de suas orientações, manuais de exame e outros materiais o risco de reputação e outros conceitos equivalentes que permitem a remoção de contas por questões politizadas ou ilegais", disse a Casa Branca em um comunicado.

A ordem instrui autoridades a "desenvolver uma estratégia abrangente para combater ainda mais as atividades de debanking politizadas ou ilegais", acrescentou a Casa Branca.

Fontes disseram à Reuters, no início desta semana, que a Casa Branca estava se preparando para agir contra os bancos por supostamente terem excluído clientes por motivos políticos.

(Reportagem de Kanishka Singh em Washington)