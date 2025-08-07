Todos os soldados feridos em tiroteio em base dos EUA devem se recuperar totalmente, diz Exército

(Reuters) - Três dos cinco soldados norte-americanos feridos em um ataque a tiros em uma base militar receberam alta do hospital e espera-se que todos se recuperem totalmente, informou o Exército dos EUA na quinta-feira, elogiando as ações rápidas de outros soldados para subjugar o atirador e tratar os feridos.

O general de brigada John Lubas, que comanda o Fort Stewart, onde ocorreu o tiroteio na quarta-feira, disse que um dos soldados feridos tinha um "caminho um pouco mais longo para a recuperação", mas os médicos esperam que ela se recupere totalmente.

(Reportagem de Idrees Ali e Phil Stewart)