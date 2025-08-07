Pele firme e menos rugas: testamos sérum que tenta imitar efeito de botox

Aos 35 anos e com linhas de expressão na pele, uso cosméticos que prometem atenuar rugas. Um deles é o sérum P-tiox, da SkinCeuticals, que, segundo a marca, foi "inspirado nos efeitos do botox". O fabricante indica usar o produto de maneira única ou complementar à aplicação da toxina botulínica.

Após usar esse sérum por seis meses, senti a minha pele mais viçosa e firme. Também reparei a melhora da aparência de rugas da bochecha e ao redor dos olhos. O produto possui uma fórmula com um complexo de neuropeptídeos, que ajuda a prevenir e corrigir nove tipos de rugas, diz o fabricante. Detalho a seguir minha experiência de uso, com pontos positivos e de atenção.

Sérum da SkinCeuticals vem em frasco de 30 ml e tem textura leve Imagem: Juliana Almirante

O que gostei

Pele viçosa. Esse foi o primeiro efeito que senti depois de usar o produto: a pele com mais brilho e vitalidade. De acordo com a marca, além do complexo de neuropeptídeos, o sérum tem o "Glass Skin Blend": com niacinamida (já conhecida por estimular o colágeno e fortalecer a barreira da pele), PHA (promove esfoliação química e melhora a luminosidade da pele) e extrato de laminária (hidrata e suaviza a derme).

Alta tecnologia. Conforme a marca explica, a tecnologia de neuropeptídeos e o "Glass Skin Blend" tiveram pedido de patente e demonstrou ser duas vezes mais eficaz para prevenção e correção de rugas, quando comparada a fórmulas apenas com neuropeptídeos.

Consistência leve. O produto tem uma consistência líquida e muito leve, que não pesa na pele, nem a deixa grudenta. A aparência é transparente. Isso deixa o sérum fácil de espalhar, dando praticidade em uma rotina de skincare. Assim, dá para complementar os cuidados com hidratante e protetor solar.

Rugas da bochecha e ao redor dos olhos mais suaves. Senti que as rugas da bochecha e ao redor dos olhos ficaram mais suaves após usar esse produto. O sérum deixou a pele do rosto com textura mais firme. Só comecei a sentir esses efeitos depois de cerca de quatro meses de uso, duas vezes por dia. Não é algo que dê para notar de maneira muito clara em fotos (registrei o antes e depois abaixo), mas deu para sentir observando a textura do meu rosto ao longo desse período.

Antes do uso do sérum P-tiox, em fevereiro de 2025 (esq,.) e depois da utilização do cosmético, em julho do mesmo ano (dir.) Imagem: Juliana Almirante

Pontos de atenção

Preço elevado. Com valor em torno de R$ 350, esse produto pode pesar no bolso de muita gente. Portanto, é importante entender se esse produto se adequa ao seu orçamento, bem como avaliar com um dermatologista se é a melhor escolha para seu skincare.

Resultados podem demorar. Embora tenha sentido o efeito de pele luminosa em alguns dias, só percebi a suavização das linhas de expressão com quatro meses de uso. De fato, a SkinCeuticals afirma que testes clínicos comprovaram a redução em até 68% de nove tipos de rugas em 12 semanas. São elas:

Linhas finas da testa

Rugas da testa

Pés de galinha

Linhas entre os olhos

Linhas abaixo dos olhos

Linhas entre as sobrancelhas

Linhas de "marionete" (do canto da boca até o queixo)

Dobras da bochecha

Dobras nasolabiais (conhecidas como "bigode chinês")

Quem pode gostar desse sérum?

Pelo resultado que ele proporciona, acredito que compensa bastante, principalmente para quem deseja, além de atenuar rugas, um efeito de melhorar a aparência da pele, com mais brilho e firmeza.

É recomendado aplicar o P-tiox com a pele limpa, de cinco a seis gotas, de manhã e à noite. Espalhe em todo o rosto, pescoço e colo; depois do uso pela manhã, finalize aplicando um protetor solar.

