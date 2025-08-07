Topo

Terra teve terceiro julho mais quente já registrado, incluindo recorde na Turquia, dizem cientistas da UE

07/08/2025 10h51

Por Charlotte Van Campenhout

BRUXELAS (Reuters) - O mês passado foi o terceiro julho mais quente da Terra desde o início dos registros e incluiu uma temperatura nacional recorde na Turquia de 50,5 graus Celsius, disseram cientistas nesta quinta-feira.

O mês passado deu continuidade a uma tendência de condições climáticas extremas que os cientistas atribuem ao aquecimento global causado pelo homem, embora tenha havido uma pausa nas temperaturas recordes do planeta.

De acordo com o Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus (C3S) da União Europeia, a temperatura média do ar na superfície global atingiu 16,68°C em julho, 0,45°C acima da média registrada entre 1991 e 2020 para o mês.

"Dois anos depois do mês de julho mais quente já registrado, a recente série de recordes de temperatura global chegou ao fim -- por enquanto", disse Carlo Buontempo, diretor do C3S.

"Mas isso não significa que a mudança climática tenha parado. Continuamos a testemunhar os efeitos de um mundo em aquecimento em eventos como calor extremo e inundações catastróficas em julho."

Embora não tenha sido tão quente quanto o recorde de julho de 2023 e o segundo mais quente de julho de 2024, a temperatura média da superfície da Terra no mês passado ainda estava 1,25°C acima do período pré-industrial entre 1850 e 1900, quando os seres humanos começaram a queimar combustíveis fósseis em escala industrial.

Além disso, o período de 12 meses, de agosto de 2024 a julho de 2025, foi 1,53°C mais quente do que os níveis pré-industriais, ultrapassando o limite de 1,5°C estabelecido como máximo no Acordo de Paris, que buscou conter o aquecimento global e entrou em vigor em 2016.

A principal causa da mudança climática é a liberação de gases de efeito estufa provenientes da queima de combustíveis fósseis.

O ano passado foi o ano mais quente já registrado no mundo.

O mundo ainda não ultrapassou oficialmente a meta de 1,5ºC, que se refere a uma temperatura média global de longo prazo ao longo de várias décadas.

No entanto, alguns cientistas argumentam que ficar abaixo desse limite não é mais possível de ser alcançado de forma realista. Eles estão pedindo aos governos que acelerem os cortes nas emissões de CO2 para reduzir a extensão da superação e conter o aumento de eventos climáticos extremos.

O C3S tem registros de temperatura que remontam a 1940, que são cruzados com dados globais que remontam a 1850.

