Tenda revisa estimativas do ano após lucro consolidado de R$204 mi no 2º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A construtora Tenda revisou algumas de suas estimativas para o ano nesta quinta-feira, após um salto no lucro líquido consolidado do segundo trimestre, dado que inclui sua marca homônima e a divisão de casas pré-fabricadas Alea.

Agora, a Tenda prevê uma margem bruta ajustada entre 36% e 37% para sua marca homônima em 2025, acima da projeção anterior que mirava uma faixa entre 34% e 36%. Para Alea, a nova projeção é menor, entre 6% e 10%, contra visão anterior de 20% a 24%.

A previsão para as vendas líquidas da Tenda, principal vertical do grupo, também aumentou para uma faixa entre R$4,1 bilhões e R$4,3 bilhões em 2025 -- antes, a expectativa era de vendas entre R$3,8 bilhões e R$4 bilhões. As projeções para a Alea nesse inicador se mantiveram, conforme fato relevante.

A Tenda também optou por unificar a projeção de lucro líquido para as unidades, apontando para um resultado líquido consolidado de R$360 milhões a R$400 milhões este ano.

As atualizações ocorrem após Tenda registrar lucro líquido consolidado de R$204 milhões no segundo trimestre, um salto em relação ao ganho de R$4,5 milhões apurado no mesmo período do ano passado, com a receita líquida expandindo 27,6% na mesma comparação, para R$991,5 milhões.

A empresa já havia divulgado no mês passado sua prévia operacional do segundo trimestre, que mostrou as vendas líquidas da construtora subindo 17,4% ano a ano, para R$1,2 bilhão, e valor lançado de R$1,1 bilhão, 18,1% superior a um ano antes.