Topo

Notícias

Taxas de juros se ajustam em leve alta após recuo na quarta-feira, 6

São Paulo

07/08/2025 09h26

Os juros têm leve alta na manhã desta quinta-feira, 7, após o recuo da véspera, em meio ao viés de alta do dólar e do retorno das T-Notes. No radar desta quinta estão o diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, que participa de evento em São Paulo às 14h, e os leilões de LTN e NTN-F (11h). A liquidez pode ser comprometida pela agenda mais fraca.

Às 9h16, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 14,170%, de 14,143% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 ia para 13,405%, de 13,364%, e o para janeiro de 2031 avançava para 13,620%, de 13,592% no ajuste de quarta-feira, dia 6.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Tarifas de 100% anunciadas por Trump sacodem o setor asiático de semicondutores

Helicópteros resgatam pessoas retidas por enchentes em rota de peregrinação na Índia

Famílias de reféns israelenses se opõem à ocupação total de Gaza: 'sentença de morte'

Trump comemora começo das tarifas: 'Bilhões de dólares para os EUA'

Das empresas aos consumidores: quem pagará a conta das tarifas de Trump?

Sede de companhia aérea israelense em Paris amanhece com pichações vermelhas

Trump instrui Departamento de Comércio a criar novo Censo nos EUA

Importação de soja pela China sobe 18% em julho ante um ano

Rússia e Índia falam em "parceria estratégica" após aumento de tarifas de Trump

Japão espera contar com táxis voadores elétricos em 2027

Rússia confirma que Trump e Putin irão se encontrar nos próximos dias