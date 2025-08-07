Topo

Suzano avisa clientes da Ásia sobre aumento de US$20 por tonelada no preço da celulose

07/08/2025 09h31

(Reuters) - A Suzano está comunicando a seus clientes em todos os mercados asiáticos, incluindo a China, aumento de US$20 por tonelada no preço da celulose, conforme fonte a par da informação.

O reajuste, segundo a fonte, tem efeito imediato para os pedidos de compra de agosto. Procurada pela Reuters, a empresa, a maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, não comentou.

Na noite da véspera, a Suzano elevou sua projeção de investimento para o ano em cerca de 7%, após registrar lucro líquido de R$5,01 bilhões no segundo trimestre, uma reversão do prejuízo de R$3,77 bilhões apurado no mesmo período em 2024.

(Por Paula Arend Laier)

