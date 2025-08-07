‘Sustentabilidade deve ser acessível’, diz idealizadora do Conexão ODS

Entre hoje e sábado, o Rio Grande do Norte vai reunir lideranças empresariais do país para discutir e impulsionar a agenda de sustentabilidade no Nordeste. Promovido pela Somos Um, a Pacto Global e o Sebrae RN, o Conexão ODS tem como propósito central acelerar a transição para um mundo mais sustentável e contribuir para que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU sejam atingidos.

Na busca por manter o tema em evidência e amplificar a discussão para o maior número de gente possível, todo o evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube e um podcast voltado para novas economias.

Acreditamos que o conhecimento sobre sustentabilidade deve ser acessível a todos. A transmissão via YouTube e o 'Pod_Impactar' são ferramentas essenciais para desmistificar a Agenda 2030 e inspirar a ação em larga escala, levando a riqueza dos nossos debates para um número muito maior de pessoas. Ticiana Rolim, presidente da Somos Um e idealizadora do Conexão ODS.

Discussões devem virar ações práticas. O Conexão ODS aposta numa abordagem engajadora sobre sustentabilidade, com o compromisso de transformar debates em resultados concretos. A meta é acelerar soluções que ajudem a atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Evento reunirá lideranças de diversos setores. CEOs, acionistas, empreendedores sociais, representantes do poder público, lideranças indígenas, pessoas com deficiência e da comunidade LGBTQIAPN+ estão entre os participantes.

"Aprofundar os debates sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é o que nos move por todo o nosso país e também fora dele. Iremos discutir a promoção de práticas e iniciativas empresariais que resultem na maior preservação do meio ambiente e também tragam maior qualidade de vida a quem precisa. Guilherme Xavier, co-diretor executivo do Pacto Global - Rede Brasil

Três pilares norteiam a programação: imersão, impacto social e inovação. Os eixos incluem painéis sobre justiça climática, água, equidade de gênero e COP 30. Entre os nomes confirmados estão Natália Arcuri, Alcione Albanese e Luciana Costa.

Conexão com o território potiguar. Além de debates, o evento promove vivências em comunidades locais, aproximando os participantes de projetos que enfrentam desafios socioambientais no RN.

Empreendedorismo local em destaque. A programação inclui o Conexão Empreender, espaço para que negócios de impacto do estado apresentem e comercializem seus produtos.

É uma oportunidade única de conectarmos empresários, gestores públicos e atores do ecossistema de impacto, fomentando parcerias estratégicas que fortaleçam a cultura da sustentabilidade em nossa região. João Hélio, diretor técnico do Sebrae RN

Jovens em maratona de inovação. O Desafio Inovação com Impacto reunirá oito equipes para criar soluções voltadas à economia circular e agricultura regenerativa na caatinga. Os vencedores receberão premiação em dinheiro e mentoria.

Sustentabilidade também é cultura. O evento promove o Conexão Cultural, com música, dança e outras expressões artísticas para diversificar a experiência dos participantes.