Suleiman al-Obeid, chamado de 'Pelé Palestino', morre em ataque israelense em Gaza

A Federação Palestina de Futebol anunciou na quarta-feira (6) que o jogador Suleiman al-Obeid foi morto no sul da Faixa de Gaza. Astro do futebol local, apelidado de "Pelé Palestino" por sua velocidade e dribles impressionantes, ele marcou mais de 100 gols ao longo da carreira.

Timéo Guillon, da RFI

Suleiman al-Obeid, um dos jogadores palestinos mais talentosos das décadas de 2000 e 2010, foi morto por tiros israelenses na quarta-feira (6), enquanto aguardava ajuda humanitária no sul da Faixa de Gaza, segundo a Federação Palestina de Futebol.

Uma carreira baseada na Palestina

Nascido em Gaza em 1984, o meio-campista, apelidado de "Pelé Palestino" pela sua habilidade com a bola, nunca deixou a Palestina ao longo de sua carreira. Após estrear na Premier League de Gaza em 2007, al-Obeid ingressou no clube da Cisjordânia Markaz Shabab Al-Amari, em 2009, onde conquistou o título da liga em 2011.

Após quatro temporadas na Cisjordânia, Suleiman al-Obeid retornou a Gaza. Na Premier League local, foi artilheiro por três temporadas consecutivas (2016, 2017 e 2018), atuando primeiro pelo Gaza SC e depois pelo seu antigo clube, o Khadamat Al-Shatea, do qual ainda era membro em 2023, aos 39 anos.

Pai de cinco filhos, disputou 24 partidas internacionais pela seleção palestina, marcando dois gols, incluindo um famoso chute de tesoura contra o Iêmen, em 2010. Capitão tanto do clube quanto da seleção, Suleiman al-Obeid marcou mais de 100 gols ao longo de sua carreira.

Esporte palestino dizimado pela guerra

Segundo dados divulgados pela Associação Palestina de Futebol em 23 de julho, mais de 807 atletas e olheiros perderam a vida desde o início das operações israelenses na Faixa de Gaza, incluindo 420 jogadores de futebol. A Federação acrescenta que Israel também destruiu 288 instalações esportivas e de escotismo na Faixa de Gaza e na Cisjordânia desde os massacres de 7 de outubro de 2023.

Suleiman al-Obeid é o terceiro ex-jogador internacional a morrer em ataques aéreos e tiroteios israelenses, após Moyin al-Maghribi e Mohammed Barakat, mortos em janeiro e março de 2024, respectivamente.