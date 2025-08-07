Suíça continuará conversando com os EUA sobre tarifas

Por John Revill

ZURIQUE (Reuters) - A Suíça continuará as negociações com os Estados Unidos, disse sua presidente nesta quinta-feira, depois que o presidente Donald Trump impôs tarifas de importação incapacitantes sobre os produtos suíços, ameaçando infligir sérios danos à sua economia voltada para a exportação.

A taxa de importação de 39% - entre as mais altas aplicadas sob a redefinição do comércio global por Trump - entrou em vigor à meia-noite no horário de Washington depois que um esforço de 11 horas das autoridades suíças falhou em produzir um acordo melhor.

As tarifas devem estrangular o acesso da pequena nação alpina aos EUA, um dos principais mercados de exportação da Swatch, Rolex e Patek Philippe, bem como de queijos e chocolates de alta qualidade.

Os EUA também são o maior mercado individual para produtos farmacêuticos suíços, no valor de US$35 bilhões no ano passado, produzidos por empresas como a Roche e a Novartis, embora essas exportações não estejam atualmente cobertas pela alíquota de 39%.

"Para os setores afetados, empresas e seus funcionários, essa é uma situação extraordinariamente difícil", disse a presidente da Suíça, Karin Keller-Sutter, a repórteres após uma reunião urgente do Conselho Federal - o gabinete governamental da Suíça.

Keller-Sutter deixou Washington na quarta-feira sem um acordo após uma viagem organizada às pressas, durante a qual ela não se reuniu com Trump ou com qualquer um de seus principais representantes comerciais, de acordo com duas fontes.

Sua proposta de uma tarifa de 10% foi rejeitada pelas autoridades norte-americanas, acrescentou uma das fontes.

"Já vimos em outros casos que as posições do presidente Trump podem evoluir", disse o parlamentar suíço Damien Cottier, presidente da associação parlamentar Suíça-EUA. "Devemos continuar a negociar e defender nosso caso, que é bom."

Dezenas de países que não conseguiram fechar acordos com Washington estão enfrentando novas taxas tarifárias, que os importadores dos EUA começaram a pagar nesta quinta-feira.

"BILHÕES DE DÓLARES, EM GRANDE PARTE DE PAÍSES QUE TIRARAM VANTAGEM DOS ESTADOS UNIDOS POR MUITOS ANOS, RINDO O TEMPO TODO, COMEÇARÃO A ENTRAR NOS EUA", escreveu Trump em sua plataforma de mídia social Truth Social.

A Suíça ficou chocada com a decisão de Trump, na semana passada, de aplicar a taxa elevada, que é muito maior do que as negociadas pela União Europeia, Reino Unido, Japão e Coreia do Sul.

