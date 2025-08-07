Topo

Notícias

Mulher busca redução de pena por amamentar filho na cadeia; STJ julga hoje

Mulheres no sistema prisional dão à luz e ficam com o recém-nascido por 6 meses. Após esse período a criança é entregue aos familiares da detenta - Rubens Cavallari/Folhapress
Mulheres no sistema prisional dão à luz e ficam com o recém-nascido por 6 meses. Após esse período a criança é entregue aos familiares da detenta Imagem: Rubens Cavallari/Folhapress
Laila Nery
do UOL

Do UOL, em São Paulo

07/08/2025 05h30

Uma mulher tenta reduzir sua pena de prisão pelo tempo que amamentou o filho na Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu (SP), numa ação que deve ser julgada hoje pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).

O que aconteceu

STJ analisa se cuidado materno pode contar como trabalho. Para a defensoria pública, a amamentação e outras formas de cuidado com os filhos na prisão devem ser reconhecidas como atividades aptas a reduzir a pena.

Defensoria solicita que cada três dias de cuidado garantam um dia de remição. O pedido considera que o tempo em que a presa permaneceu na Ala de Amamentação, cuidando do filho, deve ser incluído na contagem de tempo trabalhado.

Ministro Sebastião Reis Júnior, relator do caso, já votou a favor do pedido. O julgamento será retomado hoje, após pedido de vista do ministro Joel Ilan Paciornik.

É a primeira vez que o Judiciário pode reconhecer formalmente o cuidado materno no sistema prisional. O argumento é que tarefas historicamente atribuídas às mulheres, como a maternagem, também exigem esforço físico e emocional comparável a outros trabalhos reconhecidos para remição, que favorecem, majoritariamente, os homens. "No cárcere, esse trabalho também é invisível", diz a advogada Lorrayne Alves, especialista em direito da família.

"É um avanço." Alessandra Garcia Nogueira Lucio, advogada especialista em questões carcerárias, explica que a lei já determina que penitenciárias femininas tenham berçários para o cuidado com os bebês, incluindo a amamentação até os seis meses. "Com isso, a Justiça assegura o direito à amamentação na prisão."

Decisão pode criar jurisprudência sobre a economia do cuidado. "Se o STJ reconhecer que a economia do cuidado pode ser quantificada para redução de pena, esse entendimento pode ser aplicado a todos os outros cuidados maternos no cárcere", explica Lorrayne Alves.

O ponto central não é saber se há maior ou menor elasticidade no artigo 126 da lei de execuções penais, mas sim compreender a amamentação no cenário do trabalho atual como uma atividade fundamental para cuidar bem da primeira infância. Além disso, a amamentação também representa uma forma de valorizar a mulher, saindo de um papel restrito e entrando em um espaço de diálogo e compartilhamento.
Alessandra Garcia Nogueira Lucio, advogada especialista em direito penal e encarceramento, fundadora do Instituto Itéramãxe

O juiz deve considerar dois princípios: o da dignidade humana e o do melhor interesse da criança. A Justiça deve reconhecer que a maternidade é expressão concreta da dignidade humana.

Também é indispensável que a Justiça reconheça que o sistema penal foi constituído sob lógica masculina. A regra é que a mãe sempre cuide. Se a mulher é mãe, dificilmente ela conseguirá tempo para estudar, trabalhar e encontrar outras maneiras para reduzir a pena. Se a lei permite a remição por trabalho, estudo, leitura e artesanato, o juiz tem que atentar a preservar o mesmo princípio, já que a maternidade exige cuidado contínuo, indispensável, e não pode ser excluída. Proteger a maternidade é proteger a infância.
Lorrayne Alves, advogada especialista em direito de família e sucessões

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Tarifaço de Trump contra dezenas de países entra em vigor

Defesa de Bolsonaro pede revogação da prisão domiciliar e denuncia 'censura'

Enfraquecido, Motta recupera a cadeira, mas oposição ainda quer anistia

Lula: salário de R$ 46 mil 'não é muito'; quanto ganham outros presidentes?

Justiça do DF manda para Toffoli investigação que afastou cúpula do INSS

Ouro na Hilux: quem era casal que estava em carro com 103 kg do metal em RR

'Vovó gângster' usou família para administrar império milionário de drogas

Trump tenta mudar mapa do Texas para garantir mais cadeiras no Congresso

Quanto falta para o monotrilho chegar até o extremo da zona leste de SP?

Butantan muda projeto de expansão, mas ainda prevê derrubar 1.700 árvores

Mulher busca redução de pena por amamentar filho na cadeia; STJ julga hoje