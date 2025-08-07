Topo

Notícias

STJ diz que ex-PM deve ficar em presídio fora do Rio

07/08/2025 17h57

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), atendendo a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), decidiu manter o miliciano Toni Ângelo preso no sistema penitenciário federal. O ex-policial militar é um dos principais líderes da organização criminosa Liga da Justiça, milícia que exerce o controle territorial na zona oeste do Rio, no bairro de Campo Grande.

No pedido pela permanência do miliciano em presídio federal, o MPRJ argumenta que Toni Ângelo foi condenado a mais de 172 anos de prisão pela prática de diversos crimes, entre eles homicídio qualificado, ocultação de cadáver, extorsão, organização criminosa, receptação e porte de arma de fogo de uso restrito. Ele permaneceu na liderança do grupo criminoso até 2013, quando foi baleado e preso.

Notícias relacionadas:

Em 2021, o ex-PM retornou para o sistema prisional do Rio de Janeiro, onde iniciou aproximação com outros milicianos. Diante disso, foi autorizada a sua transferência de volta para o sistema penitenciário federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte.

"Nesse contexto, seja pela manutenção dos motivos que inicialmente justificaram a inserção em presídio federal, seja pelos resultados da tentativa de retorno ao presídio estadual, é salutar que o recorrido seja mantido no sistema penitenciário federal até 2027", decidiu o STJ.

>> Siga o perfil da Agência Brasil no Instagram

 

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Lotofácil: Prêmio estimado é de R$ 1,8 milhão; veja dezenas sorteadas

Timemania tem prêmio estimado de R$ 13,5 milhões; confira números e time

Governo estuda destinar R$30 bi do BNDES para apoio a empresas afetadas por tarifas dos EUA, dizem fontes

EUA aumentam recompensa pela prisão de Maduro para US$50 milhões

Com prêmio acumulado de R$ 3 milhões, veja números sorteados da Quina

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,7 milhões; confira dezenas

EUA vai abrir centro de detenção em base militar perto do México

Trump "instrumentaliza" a liberdade de expressão contra o Brasil, diz RSF

STF aprova por unanimidade orçamento de R$ 1 bi da corte para 2026

Kremlin diz que Trump e Putin se reunirão em breve enquanto Ucrânia busca papel para Europa

Trump está usando tarifas como instrumento de política externa, diz Bessent