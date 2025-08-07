Topo

Notícias

STF aprova por unanimidade orçamento de R$ 1 bi da corte para 2026

Entrada do STF com veí­culos da PM - Mateus Coutinho/UOL
Entrada do STF com veí­culos da PM Imagem: Mateus Coutinho/UOL
Mateus Coutinho
do UOL

Do UOL, em Brasília

07/08/2025 19h45

Por unanimidade, os ministros do STF votaram para aprovar nesta tarde a proposta orçamentária de 2026 do tribunal com o valor de R$ 1,047 bilhão. A proposta deve ser enviada agora para o governo federal e depois para o Congresso Nacional aprovar durante a votação do Orçamento de 2026.

O que aconteceu

Ministros aprovaram proposta apresentada pelo presidente da corte, Luis Roberto Barroso. Assunto foi discutido em sessão administrativa virtual do tribunal realizada hoje. O valor calculado pelo tribunal para 2026 teve como referência os cálculos feitos pelo Ministério do Planejamento e Gestão sobre qual poderia ser a despesa da corte respeitando o arcabouço fiscal.

A aprovação do orçamento do tribunal é feita como a votação de um "julgamento". O presidente apresenta um relatório justificando os valores e os demais ministros decidem se aprovam ou não, tudo no sistema de votação eletrônica no qual os ministros podem apenas sinalizar que concordam com a proposta.

Valor ficou dentro do estabelecido pelo governo. A soma das despesas obrigatórias previstas com as discricionárias, que considera investimentos e custeio, chega a R$ 987,9 milhões.

Maior fatia do orçamento vai para os gastos com pessoal. Das despesas previstas, 64,7% são gastos com pessoal, o equivalente a R$ 678,2 milhões. Além destes gastos, está previsto ainda a despesa financeira de R$ 59,1 milhões, para custear a previdência social dos servidores do órgão.

Gasto com segurança disparou nos últimos anos. Em meio ao acirramento das críticas ao tribunal e aos recentes episódios de violência e depredação os gastos com segurança saltaram de mais de R$ 40 milhões em 2020 para R$ 72 milhões em 2026.

Essa é uma despesa que tem causas externas ao Tribunal. Vem do aumento das hostilidades ao Supremo Tribunal Federal, que são fato público e notório. O risco à segurança aumentou a necessidade de investir em infraestrutura, tecnologia e equipamentos e aumento de pessoal (servidores e terceirizados), com severo impacto no orçamento, mas inevitável.
Luís Roberto Barroso, presidente do STF ao justificar em seu voto o aumento da despesa com segurança no STF para 2026

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Governadores de direita se unem em crítica ao STF; Tarcísio defende anistia

Jornal demite fotógrafo que registrou gesto obsceno de Moraes em estádio

Candidato de direita e um dos favoritos defende "mudança radical" na Bolívia

Duas apostas de MG acertam Lotofácil e ganham R$ 1 milhão; confira dezenas

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 14,2 milhões; veja números e time

Governo estuda destinar R$30 bi do BNDES para apoio a empresas afetadas por tarifas dos EUA, dizem fontes

EUA aumentam recompensa pela prisão de Maduro para US$50 milhões

Ninguém acerta Quina e prêmio chega a R$ 9 milhões; confira números

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 9 milhões; veja dezenas sorteadas

EUA vai abrir centro de detenção em base militar perto do México

Trump "instrumentaliza" a liberdade de expressão contra o Brasil, diz RSF