Líder do PL diz que não houve acordo por anistia e pede perdão a Motta

O líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), ladeado por deputados do partido - Reprodução
Carolina Nogueira, Felipe Pereira e Amanda Freitas
do UOL

Do UOL e colaboração para o UOL, em Brasília

07/08/2025 13h56Atualizada em 07/08/2025 13h56

O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), pediu desculpas ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), após dois dias de motim que impediam o avanço de votações na Casa. Ele também negou um acordo com ele para colocar o projeto da anistia em votação.

O que aconteceu

Sóstenes pediu perdão a Motta e disse que não agiu corretamente nos bastidores. "Não fui correto no privado, mas faço questão de vir em público e te pedir perdão", afirmou em discurso na tribuna, ladeado por deputados que horas antes estavam na Mesa Diretora bloqueando as sessões.

Negou acordo com Motta e afirmou que combinou "apenas com líderes". "O presidente Hugo Motta não foi chantageado por nós. Ele não assumiu compromisso de pauta nenhuma conosco."

Movido por 2026. Ele culpou a disputa eleitoral do ano que vem. "Lamentavelmente, esta Casa também entrou no clima de antecipar um processo eleitoral feito pelo atual governo."

Motta prometeu punição. Disse disse que vai agir contra os deputados bolsonaristas que ocuparam o plenário. Os parlamentares deixaram a mesa do plenário após intensa negociação.

Presidente da Câmara manteve a posição hoje de punir bolsonaristas que fizeram a ocupação. Ao chegar à Casa, Motta afirmou que "providências serão tomadas até o final do dia de hoje".

O que disse o líder do PL

Nós precisamos de diálogo, nós precisamos nos comportarmos como patriotas, como verdadeiros, defender os interesses nacionais e deixar o processo eleitoral para o ano que vem. Lamentavelmente, esta Casa também entrou no clima de antecipar um processo eleitoral feito pelo atual governo.

O presidente Hugo Motta não foi chantageado por nós. Ele não assumiu compromisso de pauta nenhuma conosco. Há um compromisso dos líderes dos partidos que eu anunciei. E nós, líderes dos partidos, que compomos a maioria desta casa, vamos pautar, sim, o fim do foro privilegiado e a anistia. Os líderes partidários. Não é o presidente Hugo Mota. Não existe chantagem nesta casa. Não é comportamento da direita a chantagear ninguém.

Nunca foi contra o presidente Hugo Mota e nem contra o presidente [Davi] Alcolumbre [presidente do Senado]. A nossa briga é para que o Congresso Nacional, que tem voto do povo, todos vocês da esquerda, eu respeito, todos do centro eu respeito, vocês estão aqui com voto popular. Agora, um ministro do STF, dois ministros do STF que nunca tiveram um voto, desconsiderar um Congresso Nacional inteiro é a desmoralização dessa casa, gente. Nós precisamos não fechar o Congresso Nacional. Nossa atividade é muito maior, foi muito maior do que a prisão de um homem inocente como o presidente Bolsonaro. Muito maior do que isso. E o tempo dará essa resposta a esta Casa.

Peço perdão da tribuna da correta e te peço perdão da Câmara. Não fui correto no privado, mas faço questão de vir em público e te pedir perdão. Acho que muitos colegas aqui, no calor da emoção, não estávamos emocionalmente estruturados para aquilo. Nós precisamos de uma reconciliação nesta Casa, de boa convivência para dar exemplo para o Brasil.
Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do PL

