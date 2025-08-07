Topo

Sistema de tribunais federais dos EUA sofre ataques cibernéticos recentes

07/08/2025 17h12

WASHINGTON (Reuters) - Os sistemas de tecnologia da informação do Judiciário federal dos Estados Unidos foram alvo de "recentes ataques cibernéticos de natureza sofisticada e persistente", disse o Escritório Administrativo dos Tribunais dos EUA em um comunicado nesta quinta-feira.

A declaração ocorre na sequência de uma reportagem do Politico, na noite de quarta-feira, segundo a qual o sistema de arquivamento eletrônico de processos do Judiciário havia sido comprometido em um ataque abrangente que, acredita-se, expôs dados confidenciais de tribunais em vários Estados.

O Politico, que citou duas pessoas familiarizadas com o assunto, disse que o incidente afetou o sistema federal de gerenciamento de processos do Judiciário, que inclui um sistema eletrônico de gerenciamento e arquivamento de processos e uma plataforma que fornece ao público acesso pago a alguns dos mesmos dados.

A declaração do Escritório Administrativo não abordou detalhes da reportagem do Politico, mas afirmou que o Judiciário está focado em "aumentar ainda mais a segurança do sistema" e "trabalhar com os tribunais para mitigar o impacto sobre os litigantes".

(Reportagem de Raphael Satter)

