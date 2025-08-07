Síndico nega expulsão de Bolsonaro de condomínio após mensagens

O síndico do condomínio Solar de Brasília, onde vivem Jair Bolsonaro e sua esposa, Michelle, divulgou um comunicado aos seus moradores afirmando que o condomínio é "apartidário" e negando que haja intenção ou motivo para expulsar de lá o ex-presidente, atualmente sob prisão domiciliar.

O que aconteceu

Informativo foi distribuído ontem pelo síndico Marcelo Feijó após a repercussão das mensagens de grupo de Whatsapp dos moradores. Conteúdo foi revelado pelo jornal O Tempo e confirmado pelo UOL. A circular afirma que entrada e saída de moradores vem ocorrendo de maneira "pacífica e ordeira" apesar dos manifestantes e jornalistas que ficam em frente à portaria.

Síndico afirma que condomínio "não tem posicionamento político". Ele também disse que as mensagens no grupo de moradores representam exclusivamente a opinião de seus participantes e alertou que o vazamento das conversas pode ter consequências legais e prejudicar a "convivência comunitária".

Moradores reclamaram de transtornos no dia da prisão domiciliar de Bolsonaro. Em conversas, alguns moradores chegaram a sugerir que Bolsonaro fosse enviado para a penitenciária da Papuda. No informativo feito ontem, síndico pede que manifestações públicas sejam feitas com "bom senso, respeito e zelo à privacidade dos demais".

Texto descarta a possibilidade de exigir saída de Bolsonaro. "Quanto ao veiculado interesse de 'expulsão' de morador, trata-se de uma condição inexistente e atípica, pois não é de conhecimento e, tampouco, se apoia na legalidade", diz o texto.

Nenhuma das mensagens obtidas pelo UOL fazem referência à possibilidade de Bolsonaro ser expulso do condomínio. Em conversas após mensagens virem à tona, alguns moradores relativizaram transtornos e criticaram vazamento de conversas. Outros relataram que houve mudanças no acesso ao condomínio e que chegaram a filmar os transtornos. A discussão prosseguiu durante a tarde de ontem.

Salienta-se que o processo de exclusão de morador fundamenta-se no Art. 1.337 do Código Civil Brasileiro, onde o faltoso não cumpre reiteradamente as normas condominiais, o que não se adequa e não se aplica à realidade dos fatos.

O Condomínio é uma entidade apartidária e não adota qualquer posicionamento político, sendo neutro em relação a debates de cunho ideológico ou partidário.

A LGPD protege as informações de pessoas naturais identificadas ou identificáveis, mesmo que apenas por contexto ou associação. O compartilhamento indevido de mensagens ou imagens, sem consentimento, pode gerar consequências legais e prejudicar a convivência comunitária.

Recomenda-se que qualquer manifestação pública relacionada ao Condomínio seja feita com bom senso, respeito e zelo à privacidade dos demais.

Em contrário do que foi propagado pelas redes sociais, a entrada e saída dos moradores vem ocorrendo de forma ordeira e pacífica, apesar do agrupamento de manifestantes.

Trechos da circular do condomínio Solar de Brasília, onde Bolsonaro está sob prisão domiciliar

Imagem: Reprodução