Senado aprova projeto que concede isenção de IR até dois salários mínimos

BRASÍLIA (Reuters) - O plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira, em votação simbólica, um projeto de lei que altera a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física para conceder isenção do tributo para os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, o equivalente a R$3.036.

A votação da proposta, que segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi fruto de um acordo no qual a oposição deixou de ocupar fisicamente a Mesa Diretora do Senado para obstruir os trabalhos da Casa em protesto pela decretação, nesta semana, da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A votação iria ser inicialmente remota, mas após o acordo foi realizada presencialmente.

A oposição chegou a apresentar um destaque para tentar subir a isenção do imposto de renda para R$5.000, mas em outro acordo a sugestão foi retirada com o compromisso firmado pela liderança do governo no Senado para que seja acelerada a votação da isenção do IR a salários até R$5.000, proposta pelo governo e que tramita atualmente na Câmara dos Deputados.

(Reportagem de Ricardo Brito)