Topo

Notícias

Senado aprova isenção do Imposto de Renda para 2 salários mínimos e texto vai à sanção

Brasília

07/08/2025 12h25

O plenário do Senado aprovou na manhã desta quinta-feira, 7, por votação simbólica, o Projeto de Lei 2692/2025, que aumenta a isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos por mês. A matéria agora vai para a sanção presidencial.

A aprovação da proposta ocorreu em uma sessão relâmpago, de cerca de 20 minutos, após a desobstrução da Mesa Diretora da Casa pela oposição.

Bolsonaristas vinham ocupando o espaço desde o início da semana em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

O texto aprovado na manhã desta quinta-feira é originário da Medida Provisória 1294/2025, editada pelo governo Lula em abril.

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), lembrou que há um projeto do governo para elevar a isenção para rendimentos de R$ 5 mil por mês, mas explicou que a aprovação deste texto pelo Senado serve para garantir a regra da MP até que o outro seja chancelado.

O projeto de isenção para salários de R$ 5 mil mensais está na Câmara, já foi aprovado na comissão especial e aguarda ser pautado para votação no plenário da Casa.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Embaixada dos EUA no Brasil ameaça aliados de Moraes: 'Estão avisados'

Maumau ZK preso: o que aconteceu em operação contra jogo do tigrinho

Milionário dos EUA morre atacado por búfalo em safári de caça na África

EUA vendem 467,8 mil t de soja da safra 2024/25, mostra USDA

Governo espanhol chama de 'racista' moção municipal que dificulta festas muçulmanas

Motta sinaliza a possibilidade de suspender deputados bolsonaristas

Incêndio no sul da França deve impactar produção de vinho na região

'Queremos tomar o controle e entregar Gaza aos árabes', diz Netanyahu

Petista aciona Conselho Tutelar por deputada levar bebê de 4 meses a protesto na Câmara

Motta aprova MP do INSS um dia após tumulto e ainda com imagem de fraco

Do Antigo Egito ao Instagram: como os gatos conquistaram o mundo