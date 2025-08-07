Após desocupação, Alcolumbre retoma votação e é aprovada isenção do IR

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), retomou os trabalhos hoje após os senadores bolsonaristas desocuparem o plenário da Casa. Ele aprovou de forma simbólica o projeto que isenta de Imposto de Renda que ganha até dois salários mínimos e encerrou a sessão.

O que aconteceu

Alcolumbre chegou ao Senado por volta das 11h e disse que ia "trabalhar". O chefe da Casa abriu a sessão do plenário sem comentar o motim e votou rapidamente o projeto. Ele substitui uma medida provisória que caducaria na segunda, se não passasse hoje.

Texto isenta de Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos. Isso equivale a R$ 3.036. Agora, o texto vai à sanção do presidente Lula (PT). A isenção para quem ganha até dois salários mínimos já estava válida, mas o governo precisou atualizar a faixa com o reajuste do salário mínimo.

Presidente do Senado criticou a ocupação dos bolsonaristas e disse que não aceita "intimidações". Alcolumbre reuniu os líderes e determinou a desocupação do plenário e retorno dos trabalhos a partir de hoje.

Ele prometeu "ser duro" com quem não permitisse retomar os trabalhos. Alcolumbre, em uma atitude pragmática, chamou os projetos que estavam na pauta, leu os resumos dos pareceres e aprovou uma série de acordos comerciais, mas a proposta mais importante era a da isenção do IR, que também foi acelerada.

Líder do governo vê Alcolumbre "fortalecido". Como Alcolumbre conseguiu aprovar projetos e retomar o comando, o senador Jaques Wagner apontou que ele sai mais forte do episódio. Diferentemente de Hugo Motta, que tem sido visto no Planalto como "fraco".

Governo quer aprovar nomes para agências reguladoras a partir de semana que vem. "Na Comissão de Infraestrutura, há 17 nomes, é volume muito grande. Como não abriu a leitura [para iniciar o processo], haverá um atraso, mas vamos tentar acelerar as agências mais carentes, para em duas semanas, a partir da próxima, consigamos zerar."

Motim também na Câmara

Oposição "ocupou" mesa diretora da Câmara e do Senado em protesto. Movimento dos parlamentares pede que o projeto da Anistia seja pautado pelo presidente Hugo Motta (Republicanos-PB).

Presidente do PL orientou a ocupação dos plenários da Câmara e do Senado apenas nesta semana. Valdemar Costa Neto ainda pediu o apoio dos presidentes do PP, Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antônio Rueda, para somar esforços na obstrução até que a anistia seja pautada. A Federação UP divulgou uma nota orientando os parlamentares a não registrarem presença na sessão em apoio à oposição.

Líderes do centrão na Câmara fecharam acordo com bolsonaristas para dialogar sobre a anistia. Costura enfraqueceu Motta, que não conseguiu tocar as negociações, na avaliação dos deputados.