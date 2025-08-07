Rússia confirma que Trump e Putin irão se encontrar nos próximos dias

Um encontro entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump deve ocorrer nos próximos dias. O objetivo é chegar a um acordo para o fim da guerra na Ucrânia.

O que aconteceu

Yuri Ushakov, assessor do governo russo, disse hoje que as duas nações trabalham para haver um possível encontro em breve. Declaração foi feita pelo Kremlin.

Pedido para encontro foi feito pelos Estados Unidos. Yuri afirmou que a solicitação para a reunião partiu dos americanos. "Por proposta dos EUA, foi acordado realizar uma cúpula bilateral, ou seja, um encontro entre o presidente Vladimir Putin e Donald Trump, nos próximos dias", disse ele.

Trump pressiona pelo fim da guerra

Local já foi definido e há perspectiva de que conversa ocorra na próxima semana. Ainda de acordo com o assessor, os dois países estão otimistas quanto a se encontrarem semana que vem, mas que os preparativos ainda estão em andamento. "Novos detalhes serão anunciados em breve", afirmou Yuri, de acordo com a agência de notícias Interfax.

EUA e Rússia se encontraram em 2021. Os líderes dos dois países se reuniram pela última vez em 2021, quando Putin e Joe Biden fizeram cúpula em Genebra.

Trump pressiona para acordo sobre guerra na Ucrânia. O anúncio sobre a cúpula ocorre após o presidente americano dar um ultimato para um cessar-fogo até amanhã.

Rússia pode enfrentar novas sanções caso continue ataques. Trump ameaçou impor novas tarifas contra produtos russos e a países parceiros se negociações não tiverem sucesso.

Putin já se encontrou com enviado especial dos EUA. Ontem, o presidente russo e Steve Witkoff se reuniram no que foi considerada uma "reunião altamente produtiva" por Trump.