Rumo reverte prejuízo e lucra R$333 mi no 2º tri

07/08/2025 18h38

SÃO PAULO (Reuters) - A transportadora ferroviária Rumo teve lucro líquido de R$333 milhões no segundo trimestre, revertendo resultado negativo de R$1,74 bilhão um ano antes, segundo balanço publicado nesta quinta-feira.

A companhia, maior operadora ferroviária do Brasil, teve um resultado operacional medido pelo Ebitda de R$1,88 bilhão, também revertendo desempenho negativo de R$264 milhões um ano antes.

Em termos ajustados, o lucro líquido teve leve alta de 1,4%, a R$731 milhões, e o Ebitda avançou 6,4%, a R$2,28 bilhões.

Analistas, em média, esperavam Ebitda de R$2,26 bilhões para a Rumo no segundo trimestre, segundo dados da LSEG.

A empresa teve receita líquida de R$3,71 bilhões no segundo trimestre, um crescimento de 3,8%, com o volume transportado avançando 4,4%.

A companhia terminou o semestre com uma alavancagem financeira de 1,8 vez.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

