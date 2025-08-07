Topo

Riscos para o mercado de trabalho estão aumentando, mas há muitos dados a serem divulgados, diz Bostic, do Fed

07/08/2025 13h21

WASHINGTON (Reuters) - Os riscos para o mercado de trabalho aumentaram, mas ainda é muito cedo para se comprometer com cortes na taxa de juros, com mais dados antes da próxima reunião do Federal Reserve e com a expectativa de que a inflação ainda cresça nos próximos meses, disse o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, nesta quinta-feira.

Bostic, em comentários a um grupo empresarial da Flórida, disse que ainda acha que um corte de 0,25 ponto percentual na taxa é provavelmente tudo o que será apropriado neste ano, mas "na verdade, vamos obter muitos dados sobre a inflação, sobre o que está acontecendo em termos de emprego".

"O relatório de emprego apontou que o risco no lado do emprego é muito maior do que vinha sendo... Definitivamente, estarei analisando com cuidado."

