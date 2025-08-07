Topo

Restaurant Brands International agrada com receita, mas decepciona em lucro no 2º trimestre

07/08/2025 09h23

A Restaurant Brands International (RBI), empresa canadense de fast food que controla as operações do Burger King, teve lucro líquido atribuível a detentores de ações ordinárias de US$ 189 milhões no segundo trimestre de 2025, menor do que os US$ 280 milhões registrados em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 7.

Em termos ajustados, o lucro por ação nos três meses encerrados em 30 de junho foi de US$ 0,94, abaixo do consenso de US$ 0,97 de analistas consultados pela FactSet, mas acima do US$ 0,86 registrado no segundo trimestre de 2024.

Já a receita avançou para US$ 2,41 bilhões no trimestre, de US$ 2,08 bilhão um ano antes, superior ao consenso da FactSet, de US$ 2,34 bilhões.

