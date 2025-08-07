Topo

Rede D'Or reforça oportunidades de expansão de margem nos hospitais, diz UBS BB

07/08/2025 13h21

(Reuters) - A administração da Rede D'Or reforçou sobre as oportunidades de expansão de margem nos hospitais em teleconferência com analistas nesta quinta-feira, conforme a equipe do UBS BB, um dia após a companhia divulgar balanço com lucro líquido de R$1,05 bilhão no segundo trimestre.

De acordo com os analistas do UBS BB, que acompanharam a teleconferência, o "ramp up" da operação dos novos hospitais pode contribuir com cerca de 200 pontos-base na margem hospitalar, enquanto esforços de eficiência podem aumentar as margens em outros 26 hospitais, em um prazo de 24 a 30 meses.

"Declarações positivas, na nossa visão", afirmaram Leonardo Olmos e equipe, que assinam o relatório enviado a clientes e têm recomendação de compra para as ações da companhia, com preço-alvo de R$45.

No resultado divulgado na véspera, a Rede D'Or mostrou que a margem Ebitda da divisão de hospitais e oncologia encolheu 0,4 ponto percentual no trimestre ano a ano, a 25,9%. Na base trimestral, porém, houve alta de 2,1 ponto. Em termos ajustados, essa linha ficou em 25,3% (-1,5 ponto a/a e +1,8 ponto t/t).

Na bolsa paulista, no começo da tarde, as ações da Rede D'Or avançavam 3,64%, a R$35,63, entre os destaques positivos do Ibovespa, que subia 1,58%.

(Por Paula Arend Laier, edição Michael Susin)

