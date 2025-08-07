Randoncorp corta previsões para 2025 por cenário macroeconômico mais desafiador

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo fabricante de implementos rodoviários Randoncorp reduziu estimativas de desempenho e investimentos para este ano, citando cenário macroeconômico mais desafiador do que o originalmente esperado.

A companhia cortou a previsão de receita líquida consolidada neste ano para o intervalo entre R$12 bilhões e R$13,5 bilhões, ante previsão anterior de entre R$13 bilhões e R$14,5 bilhões.

A margem de lucro operacional (Ebitda) esperada para o ano foi revista para entre 12% a 14%, ante expectativa anterior de 13% a 15%.

Enquanto isso, os investimentos previstos pela empresa passaram a somar de R$400 milhões a R$460 milhões. Anteriormente, a Randoncorp esperava investir R$440 milhões a R$500 milhões este ano.

A empresa não citou o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, que passou a valer nesta semana, mas afirmou, em fato relevante com as novas projeções, que há "um cenário mais desafiador para vendas de peças de reposição para veículos pesados e leves, tanto no mercado interno quanto no externo".

Além disso, a Randocorp citou volumes de autopeças para montadoras "impactados pela redução da demanda de alguns segmentos, principalmente de caminhões pesados e implementos rodoviários", além de "queda expressiva nas vendas de semirreboques ligados ao agronegócio".

A empresa, porém, reviu para cima a projeção de receita no mercado externo este ano, que passou de US$730 milhões a US$770 milhões para US$800 milhões a US$850 milhões.

(Por Alberto Alerigi Jr.)