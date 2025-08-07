Topo

Produção industrial da Alemanha cai 1,9% em junho ante maio

São Paulo

07/08/2025 07h37

A produção industrial da Alemanha recuou 1,9% em junho ante maio, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira (7) pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. O resultado veio mais negativo do que as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,5% no período. Na comparação anual, a produção da indústria alemã caiu 3,6% em junho. O dado de maio foi revisado para queda mensal de 0,1%, de alta de 1,2% anteriormente.

