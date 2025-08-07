Topo

Notícias

Produção industrial da Alemanha atinge em junho nível mais baixo desde a pandemia

07/08/2025 08h33

Por Maria Martinez

(Reuters) - A produção industrial da Alemanha caiu em junho para seu nível mais baixo desde a pandemia de 2020, ampliando as quedas do ano passado em meio ao enfraquecimento da demanda externa e ao aumento da concorrência da China, enquanto as exportações aumentaram mais do que o esperado, mostraram dados nesta quinta-feira.

A produção industrial caiu 1,9% em junho sobre o mês anterior, disse o escritório federal de estatísticas, contra expectativa em pesquisa da Reuters com analistas de recuo de 0,5%.

A produção atingiu seu ponto mais baixo desde maio de 2020, quando a pandemia desencadeou uma forte contração, acrescentou o escritório.

Uma comparação de três meses mostrou declínio de 1,0% na produção no segundo trimestre, marcando um retorno aos níveis vistos pela última vez no primeiro semestre de 2020.

Anteriormente, parecia que a produção industrial alemã estava se recuperando este ano após uma queda acentuada em 2024, mas os novos dados mostram que a tendência de queda continuou em 2025, disse Franziska Palmas, economista sênior para a Europa da Capital Economics.

"As perspectivas de médio prazo para a indústria alemã continuam ruins, já que o crescimento fraco tanto na Europa quanto na China e a crescente concorrência dos produtores chineses provavelmente pesarão sobre a demanda por produtos industriais alemães", acrescentou Palmas.

O escritório de estatísticas também revisou os dados de maio para uma queda de 0,1% em relação ao mês anterior, em comparação com aumento de 1,2% informado antes. O escritório atribuiu a revisão às correções dos estabelecimentos do setor automotivo.

A produção caiu 1% no segundo trimestre em relação ao trimestre anterior, o que significa que o setor subtraiu cerca de 0,3% do PIB no último trimestre, disse Palmas.

(Reportagem adicional de Ozan Ergenay e Amir Orusov em Gdansk)

