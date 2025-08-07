Topo

Notícias

Produção de veículos no País recua 3,6% em julho ante julho de 2024, aponta Anfavea

São Paulo

07/08/2025 11h14

A produção de veículos teve queda de 3,6% no mês passado frente ao mesmo período de 2024, chegando a 237,8 mil unidades. Na comparação com junho, deste ano, porém, houve alta de 15,7% na fabricação de veículos, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Divulgado nesta quinta-feira, 7, pela Anfavea, a entidade que representa as montadoras, o balanço mostra que no acumulado do ano até julho, houve 1,47 milhão de veículos montados, 6,1% acima do volume registrado no mesmo período de 2024.

Já as vendas do mês passado, de 243,2 mil veículos, cresceram 0,8% no comparativo com julho de 2024. Na margem, ou seja, de junho para julho, as vendas cresceram 14,2%. Com isso, o crescimento no acumulado do ano é de 4,1%, com 1,4 milhão de veículos vendidos no primeiro semestre.

As exportações, por sua vez, somaram 47,9 mil veículos no mês passado, uma alta de 22,4% em relação a julho de 2024, mas uma queda de 5,8% em relação ao mês de junho.

Desde o início do ano, 312,1 mil veículos foram exportados, um crescimento de 52,7% ante os sete primeiros meses de 2024. A Argentina é o principal destino das vendas de veículos ao exterior e vem puxando o resultado.

O balanço da Anfavea mostra ainda que 390 vagas de emprego foram criadas nas montadoras em junho. O setor agora emprega 109,1 mil trabalhadores.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Após confusão na Câmara, Motta passa de 'traidor' para 'fraco' no Planalto

Moema, na zona sul de SP, tem 2º roubo em condomínio em menos de uma semana

Confira a lista de indicados à Bola de Ouro 2025, com Marta, Raphinha e Vini Jr. entre os finalistas

Todos os soldados feridos em tiroteio em base dos EUA devem se recuperar totalmente, diz Exército

Carregador de celular pegar fogo durante voo que partiu de SP com destino a Amsterdã

Não existe acordo para votação da anistia, diz deputado do PT

Gaza registra maior número mensal de casos de desnutrição aguda em crianças, diz OMS

Maior incêndio florestal da França desde 1949 perde intensidade mas ainda não está sob controle

Cúpula entre Trump e Putin se aproxima; Zelensky pede inclusão da Europa

EUA voltam a alertar aliados de Moraes no Judiciário a não apoiarem conduta do ministro

Terra teve terceiro julho mais quente já registrado, incluindo recorde na Turquia, dizem cientistas da UE