Topo

Notícias

Presidente da Suíça promete continuar negociações sobre tarifas com os Estados Unidos

07/08/2025 10h56

ZURIQUE (Reuters) - A Suíça continuará as negociações com os Estados Unidos, disse a presidente Karin Keller-Sutter nesta quinta-feira, após uma reunião de emergência do governo para discutir uma resposta à imposição pelos EUA de uma tarifa de 39% sobre as importações da Suíça.

"Para os setores afetados, as empresas e seus funcionários, essa é uma situação extraordinariamente difícil", disse Keller-Sutter a repórteres.

(Reportagem de John Revill)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Motta faz sessão um dia após tumulto e tenta reverter imagem de fraco

Moraes autoriza Bolsonaro a receber visitas de Tarcísio e deputados

Netanyahu diz que Israel não quer 'governar' Gaza

Solução para as questões climáticas virá do setor privado, diz Ricardo Mussa

Netanyahu diz que quer assumir o controle de toda a Faixa de Gaza

Nove jogadores do PSG disputam Bola de Ouro; Vini Jr e Raphinha também estão na lista

Conab realizará leilão para compra de 41,5 mil t de milho na semana que vem

Ministério da Agricultura lança anuário da cerveja

Senado aprova projeto que concede isenção de IR até dois salários mínimos

Ex-diretor da OceanGate foi demitido após confrontar executivo sobre falhas

Deputado do PL: Pressionaremos de novo se Motta não pautar anistia