Portobello Grupo amplia prejuízo no 2º tri

07/08/2025 09h35

(Reuters) - O Portobello Grupo (PBG) ampliou o prejuízo do segundo trimestre apesar de registrar crescimento de receita, de acordo com balanço publicado nesta quinta-feira.

A companhia registrou prejuízo líquido ajustado e recorrente de R$38,3 milhões no trimestre, em comparação com perda de R$19 milhões no mesmo período do ano anterior.

O PBG disse que a performance permaneceu pressionada pelo cenário de juros elevados e maior utilização de instrumentos financeiros de curto prazo.

A receita líquida, por sua vez, cresceu 16,6% ante o mesmo periodo no ano anterior e alcançou R$686,8 milhões, com a empresa afirmando que houve crescimento de participação de mercado no Brasil e no exterior.

(Por Michael Susin em Barcelona; )

