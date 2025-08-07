Por que você deve fugir de carro usado que já pertenceu a uma locadora

O mercado de carros usados está recheado de boas oportunidades, mas está cada vez mais difícil encontrá-las. Um dos motivos é a impressionante quantidade de veículos que foram de locadoras.

Dados da Fenabrave indicam que, neste ano de 2025, pouco mais de 50% dos veículos de passeio e comerciais leves emplacados foram na modalidade de venda direta. Por mais que nem toda venda direta seja destinada às locadoras, é possível afirmar que a maior parte desse bolo vá para eles.

Na prática, a percepção parece ser ainda pior. Quem presta serviço de procura de carros usados tem tido dificuldade de encontrar modelos que sempre foram de particulares. Dependendo do modelo, como por exemplo um Fiat Mobi, apenas 5% são vendidos para particulares. Ou seja, quem quer um usado sem passagem por locadora vai ter o mesmo trabalho de encontrar uma agulha no palheiro.

Afinal de contas, isso é realmente um grande problema? Conheço pessoas que compraram carros de locadoras e estão satisfeitas com o veículo. Entretanto, é preciso ter alguns cuidados no momento da escolha e considerar os riscos. Na dúvida, recomendo evitar e ter um pouco mais de paciência para conseguir algo melhor. A seguir, listo alguns motivos para isso.

Manutenção duvidosa

Nem sempre uma empresa de locação de carros opta por fazer as manutenções nas concessionárias dos fabricantes. O motivo é bem simples de entender: custo.

Para uma empresa que administra uma frota de veículos, faz diferença a escolha de revisar em uma oficina particular ou em uma concessionária. O problema é que a escolha desse custo mais baixo tente a resultar em uma manutenção errática.

Não faltam exemplos de modelos que estão queimados no mercado de usados devido a 'problemas crônicos'. Porém, basta uma investigação para descobrir que eles surgiram por manutenção feita de maneira errada, como é o caso da escolha de óleo em motores com correia dentada banhada.

No curto período que a locadora for ficar com esse carro, são pequenas as chances dos problemas aparecerem, por isso a pouca preocupação com a manutenção correta. Vai ser na mão dos futuros donos que a bomba pode estourar.

Uso severo

Não tem jeito, parece natural do ser humano ter pouco ou nenhum zelo por algo que não seja seu. Claro que isso é uma generalização, mas basta avaliar carros de locadoras para concordar com isso.

Até mesmo unidades com pouco uso aparentam ter mais idade e quilometragem rodada. Se o que os olhos estão vendo pode não agradar, imagina o estado das coisas que nem sempre são observadas, como peças de suspensão e caixa de direção, as que mais sofrem com motoristas que fazem uso severo dos carros.

Quem nunca viu um carro passando em alta velocidades por vias esburacadas, com lombadas e valetas? É de se imaginar que esse carro não seja dele, por isso a falta de cuidado.

Combustível duvidoso

Geralmente, antes de devolver um carro de locadora, é necessário reabastecer para poder entregar com o tanque cheio. Infelizmente muitos motoristas optam por abastecer com o combustível mais barato que encontram, na esperança de levar alguma vantagem. Como o leitor deve saber que não existe mágica, esse 'barato' é sinônimo de adulterado.

Sendo um veículo flex, como é o caso da maioria, é provável que o motor continue funcional. No curto prazo, somente o desempenho e o consumo vão piorar, mas em um carro que troca de mãos com frequência, são coisas que passam batido. O maior problema está no longo prazo, período que o veículo for de um proprietário particular.

Imagina o tamanho de estrago de um carro que sempre foi reabastecido com combustível duvidoso. Pior ainda: nos casos de motores com injeção direta, que tem bicos de alta pressão que podem entupir ou travar abertos, causando um grande rombo no bolso do proprietário.

Falta de peças

É comum se deparar com falta de peças em carros de locadoras. Quando é 'apenas uma peça de acabamento, como uma tampinha que cobre um parafuso, pode passar batido e não causar nenhum grande problema. Mas também existem casos de roubo de peças caras e importantes, como o catalisador.

Infelizmente isso acontece com frequência, e caso você não tenha capacidade de avaliar um carro usado nos mínimos detalhes para poder evitar isso, é melhor descartar a compra de um de locadora.

Desvalorização no mercado

Carros de locadora tendem a ter uma desvalorização maior no mercado de usados, justamente devido à percepção negativa em torno deles. Compradores temem que, ao tentar revender o veículo no futuro, tenham dificuldade em encontrar interessados ou recebam propostas muito abaixo do esperado.

Vale dizer que não tem como apagar o registro de um carro de locadora, ele sempre vai aparecer. A pessoa física que compra um usado com procedência de locadora deve saber disso, e que possivelmente vai ter mais dificuldade de revender o carro no futuro.