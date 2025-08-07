Por telefone, Lula e Modi discutiram impactos das tarifas impostas por Trump, diz Secom

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, telefonou para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, nesta quinta-feira, 7, para discutir os impactos das tarifas aplicadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os dois países são os mais afetados pelo tarifaço, com 50% de taxa sobre produtos exportados.

Segundo nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Lula e Modi conversaram durante 1 hora e "reafirmaram a importância em defender o multilateralismo e a necessidade de fazer frente aos desafios da conjuntura, e explorar possibilidades de maior integração entre os dois países".

Na conversa, Lula combinou que irá visitar a Índia no início de 2026. Antes, em outubro deste ano, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, irá com uma comitiva de empresários e ministros ao país asiático.

O petista também discutiu com Modi a meta de ampliar o comércio bilateral para mais de US$ 20 bilhões até 2030. Para que isso se torne realidade, os dois concordaram em ampliar a cobertura do acordo entre o Mercosul e a Índia.

Os dois também trocaram informações sobre as plataformas de pagamento digitais dos países. No caso do Brasil, o Pix, e, na Índia, a UPI. Após anunciar o tarifaço contra o Brasil, Trump colocou o sistema brasileiro sob investigação. Segundo Lula, isso se dá por ameaças às bandeiras de cartão de crédito.

A assessoria do premiê indiano também emitiu uma nota sobre o telefonema de Lula para Modi. Segundo o governo de Nova Délhi, os dois concordaram em ampliar a cooperação bilateral em comércio, tecnologia, energia, defesa, agricultura, saúde e em "laços entre os povos".

Modi relembrou sua visita ao Brasil no mês passado, quando os dois líderes já haviam firmado um entendimento para fortalecer a cooperação mútua nessas áreas. "Com base nessas discussões, ambos reiteraram o compromisso de levar a parceria estratégica Índia-Brasil a novos patamares", diz o texto.

Segundo o governo indiano, Lula e Modi ainda conversaram sobre "diversos assuntos regionais e globais de interesse comum".