Plano&Plano tem lucro quase estável no 2º tri sobre um ano antes

07/08/2025 21h22

SÃO PAULO (Reuters) - A construtora Plano&Plano divulgou nesta quinta-feira lucro líquido de R$102,8 milhões no segundo trimestre, o que marcou uma variação negativa de 1% no comparativo anual, em montante que inclui a participação de sócios nos projetos.

A receita líquida da companhia totalizou R$783,8 milhões no trimestre encerrado em junho, um aumento de 12,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

