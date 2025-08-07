Após confusão na Câmara, Motta passa de 'traidor' para 'fraco' no Planalto

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), passou de "traidor" para "fraco" na avaliação do Palácio do Planalto após a confusão de ontem, que deixou o Parlamento paralisado.

O que aconteceu

Motta só conseguiu voltar à mesa da presidência da Câmara às 22h de ontem, após 30 horas de motim. Ele não conseguiu liderar as negociações com os bolsonaristas e precisou escalar novamente seu antecessor, Arthur Lira (PP-AL).

Para o Planalto, ele mostrou não ter controle da Casa. Ministros e auxiliares do presidente Lula (PT) dizem "nunca ter visto" uma situação como aquela e sugeriram desde uma suposta falta de experiência ligada à idade —com 35 anos, ele é o presidente mais jovem da história da Câmara— até a uma "falta de pulso", algo que, dizem, Lira "tinha de sobra".

A avaliação é que a imagem da sua condução para retomar seu lugar é a que deve ficar da sua gestão. Líderes do centrão precisaram segurar a cadeira de Motta e afastar deputados bolsonaristas para que ele conseguisse sentar.

A percepção bate com a dos próprios colegas de Motta. Como o UOL mostrou, deputados de todos os espectros políticos avaliam que Motta demonstrou fraqueza diante da pressão bolsonarista.

Governistas dizem que a situação "vergonhosa" já devia ter sido resolvida na terça-feira. Motta estava na Paraíba, em viagem com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, quando bolsonaristas invadiram a mesa diretora em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Agora, a preocupação do Planalto é que esta fraqueza se reverta em vantagem bolsonarista. Aliados do governo dizem avaliar que o dia de ontem exemplifica como a oposição pode seguir tentando "ganhar o debate no grito" e já veem uma possível reação em relação ao projeto da anistia, então engavetado.

Antes, "traidor"

Motta seguia com a pecha de "traidor". A relação entre o parlamentar e a alta cúpula do governo nunca mais foi a mesma após ele quebrar um acordo, pautar urgência no projeto que derrubava o decreto do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e avisar pelas redes sociais.

A situação deixou Lula enfurecido. Poucos dias antes, Motta havia deixado o Palácio da Alvorada elogiando o pacote de Fernando Haddad, ministro da Fazenda.

Quebrar acordos apalavrados "no fio do bigode" é tido como inaceitável para Lula. No dia, ele também ignorou a ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, que articulou por sua eleição.

Petistas dizem que as imagens de ontem "explicam muita coisa". Motta passa a ser visto como descumpridor por fraqueza e suscetibilidade de cair na pressão. "Não sei o que é pior", brincou um palaciano.