Petz tem salto no lucro do 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O lucro líquido da Petz totalizou R$23,8 milhões no segundo trimestre, versus R$818 mil no mesmo período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira.

Em base ajustada, o resultado avançou 81,8% no comparativo anual, para R$18,5 milhões.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado totalizou R$83,6 milhões no trimestre encerrado em junho, crescimento de 39,5% ano a ano.

Analistas, em média, estimavam lucro líquido de R$8,5 milhões e Ebitda de R$103,7 milhões para a varejista de produtos para animais de estimação, segundo dados da LSEG.

