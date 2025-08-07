PetroReconcavo tem lucro líquido de R$238 mi no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A PetroReconcavo divulgou nesta quinta-feira lucro líquido de R$238,1 milhões no segundo trimestre, aumento de 75% na comparação com o segundo trimestre de 2024, conforme relatório de resultados apresentado ao mercado.

Já o lucro líquido ajustado, descontados os efeito cambiais da marcação a mercado da dívida e impostos diferidos das operações de swaps, somou R$139,1 milhões no mesmo período, o que representou um declínio de 38% na base anual.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da PetroReconcavo somou R$373,8 milhões nos três meses encerrados em junho, 16% menor ante a mesma etapa em 2024, com a margem Ebitda caindo de 54,1% para 46,4%.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)