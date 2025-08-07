Petróleo cai com anúncio de reunião entre Trump e Putin

Por Stephanie Kelly

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira, pela sexta sessão consecutiva, depois que o Kremlin disse que o presidente russo, Vladimir Putin, se reuniria com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos próximos dias, aumentando as expectativas de um fim diplomático para a guerra na Ucrânia.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram 0,7%, a US$66,43 por barril. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu 0,7%, a US$$63,88.

Ambos os índices de referência caíram cerca de 1% na quarta-feira, atingindo seu nível mais baixo em oito semanas, após comentários de Trump sobre o progresso nas negociações com Moscou.

O assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, disse nesta quinta-feira que Trump e Putin se reuniriam nos próximos dias, no que seria a primeira cúpula entre os líderes dos dois países desde 2021.

Um funcionário da Casa Branca havia dito anteriormente que Trump poderia se encontrar com Putin já na próxima semana.

Os EUA, no entanto, continuaram os preparativos para impor sanções secundárias aos principais compradores de produtos energéticos russos para tentar pressionar Moscou a acabar com a guerra na Ucrânia.

A Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

(Reportagem de Stephanie Kelly; reportagens adicionais de Yuka Obayashi e Trixie Yap)