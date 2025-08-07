Petrobras prevê produção de petróleo e gás na faixa superior da meta em 2025

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras prevê que sua produção média de petróleo e gás em 2025 deverá ficar próxima da faixa superior da meta traçada para o ano, informou a companhia nesta quinta-feira.

Em julho, a produção média de petróleo da Petrobras no Brasil somou 2,47 milhões de barris por dia (bpd), 380 mil bpd a mais em relação ao quarto trimestre do ano passado, disse a companhia.

A Petrobras colocou em operação até agora neste ano dois navios plataformas de produção no pré-sal da Bacia de Santos -- FPSO Almirante Tamandaré, no campo de Búzios, em fevereiro, e FPSO Alexandre de Gusmão, no campo de Mero, em maio.

O Almirante Tamandaré (búzios) já chegou a 200 mil barris por dia com quatro poços produtores e, em breve, chegará ao topo de produção com 225 mil barris por dia, segundo a empresa.

O FPSO Alexandre de Gusmão entrou em operação mais de dois meses antes do esperado, segundo a empresa.

(Por Marta Nogueira)