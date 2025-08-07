Topo

Petrobras: lucro líquido do 2º trimestre é de R$ 26,6 bilhões

07/08/2025 22h14

A Petrobras fechou o segundo trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 26,6 bilhões contra prejuízo de R$ 2,6 bilhões no mesmo trimestre do ano passado. O resultado é 24,3% menor do que o registrado no trimestre imediatamente anterior, segundo informou a companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira, 7.

A receita de vendas no período caiu 2,6%, para R$ 119,1 bilhões, frente ao segundo trimestre de 2024, e 3,3% em relação ao primeiro trimestre deste ano.

O Ebitda, que mede a capacidade de geração de caixa da companhia, teve alta de 5,1% contra o segundo trimestre do ano passado, e recuo 14,5% em relação ao primeiro trimestre de 2025, para R$ 52,2 bilhões.

A dívida líquida da empresa subiu para US$ 58,5 bilhões, valor 26,8% superior ao segundo trimestre de 2024. Já os investimentos ficaram em US$ 4,4 bilhões, uma alta de 30,6% com relação ao mesmo período do ano passado. O fluxo de caixa livre caiu para R$ 19,2 bi no trimestre, 39,6% menor do que há um ano.

A companhia informou que o preço médio do Brent no período foi de US$ 67,82/b, queda de 20,2% ante ao mesmo período do ano passado.

