Petrobras aprova dividendos e JCP de R$8,66 bi

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras informou em fato relevante nesta quinta-feira que seu conselho de administração aprovou o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) intercalares no valor de R$8,66 bilhões, equivalente a R$0,67192409 por ação ordinária e preferencial em circulação.

O montante será pago como antecipação da remuneração aos acionistas relativa ao exercício de 2025, declarada com base no balanço de 30 de junho.

Os proventos serão pagos em duas parcelas em novembro e dezembro de 2025.

(Por Marta Nogueira)