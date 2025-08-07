Pedra na vesícula: veja os sintomas e quando a cirurgia é indicada

Pequena, mas com função importante no sistema digestivo, a vesícula biliar pode se tornar um grande incômodo quando algo não vai bem. Localizada atrás do fígado, sua principal missão é armazenar a bile —uma substância produzida pelo fígado para ajudar na digestão das gorduras e na absorção de vitaminas importantes, como A, D, E e K. Mas, quando há desequilíbrio na composição da bile, podem se formar cálculos, também conhecidos como pedras, que causam dor e, em alguns casos, exigem cirurgia.

Quando a vesícula começa a causar dor

As pedras na vesícula (colelitíase) são bastante comuns e podem ser silenciosas. Estima-se que até 20% da população possa ter esses cálculos sem apresentar qualquer sintoma.

No entanto, em alguns casos, especialmente após refeições gordurosas, os sintomas aparecem: dor intensa do lado direito do abdome (abaixo da costela), náuseas, vômitos e até dor nas costas. Muitas vezes, os analgésicos comuns não aliviam o desconforto, levando o paciente a procurar atendimento médico para receber medicação na veia.

O excesso de colesterol ou sais biliares pode bloquear a passagem da bile pelo duto que liga a vesícula ao intestino. Isso não apenas causa dor, como também pode gerar complicações mais sérias, como inflamações e até obstrução intestinal, quando não tratado adequadamente.

Quem está mais propenso ao problema

Diversos fatores aumentam o risco de desenvolver cálculos biliares. A condição é mais frequente em mulheres, sobretudo acima dos 40 anos, em gestantes, entre as que fizeram uso prolongado de anticoncepcionais ou terapia hormonal, além de pessoas com histórico familiar da doença. O sedentarismo, as dietas muito restritivas com perda rápida de peso, obesidade e fatores étnicos (como ser latino-americano ou nativo americano) também elevam o risco.

Estudos apontam que o consumo de alimentos ricos em açúcar, grãos refinados, carnes vermelhas e processadas, ovos e bebidas açucaradas está associado ao aumento da incidência. Por outro lado, uma alimentação rica em frutas, legumes, verduras, grãos integrais, óleos vegetais, peixes e nutrientes como vitamina C, folato e magnésio ajuda a proteger a vesícula.

Cirurgia: indicação e avanços

O diagnóstico das pedras na vesícula é simples e feito, na maioria das vezes, por meio da ultrassonografia abdominal —um exame acessível e indolor. Por estar próxima da parede abdominal, a vesícula é facilmente visualizada. Em casos mais complexos, pode-se recorrer à colangioressonância ou à ecoendoscopia de vias biliares.

Quando os sintomas começam a interferir na qualidade de vida ou há risco de complicações, a cirurgia para retirada da vesícula (colecistectomia) é indicada.

A boa notícia é que a cirurgia evoluiu bastante nos últimos anos. Hoje, o procedimento pode ser feito de forma minimamente invasiva, por laparoscopia, com pequenas incisões, recuperação mais rápida e menor risco de infecções. A técnica tradicional, com abertura do abdome, ainda é utilizada em casos específicos. A anestesia usada depende das condições clínicas do paciente e da estrutura do centro cirúrgico, não sendo, necessariamente, anestesia geral.

*Com informações de reportagens publicadas em 15/02/2020 e 24/01/2023