Paramount fecha fusão de US$8 bilhões com Skydance após resolver caso do "60 Minutes"

Por Deborah Mary Sophia e David Shepardson

(Reuters) - A Paramount Global e a Skydance Media concluíram nesta quinta-feira sua fusão de US$8,4 bilhões, encerrando um longo processo de negociação marcado por escrutínio político e preocupações dos acionistas.

Rebatizadas de "Paramount Skydance Corp", as ações Classe B da empresa começaram a ser negociadas na Nasdaq sob o símbolo PSKY nesta quinta-feira, conforme o acordo anunciado há mais de um ano. Elas fecharam em alta de US$0,10, ou 1%, para US$11,74.

A fusão combina a ampla rede de distribuição global e a valiosa biblioteca de filmes e TV da Paramount com os recursos tecnológicos e de produção da Skydance.

"Hoje marca o primeiro dia de uma nova Paramount... os próximos meses serão definidos por uma série de esforços concentrados para reformular a forma como nossa empresa opera, produz seu conteúdo criativo e chega ao mercado", disse David Ellison, presidente e CEO da empresa.

A empresa será estruturada em três segmentos de negócios -- estúdios, direto ao consumidor e mídia de TV -- com Ellison enfatizando a necessidade de expandir as capacidades tecnológicas da Paramount, aumentar seu negócio de streaming e priorizar o fluxo de caixa.

A Paramount, assim como outras empresas de mídia tradicionais, luta contra a queda do negócio de TV linear tradicional, à medida que os consumidores migram para as plataformas de streaming. A empresa teve quase US$6 bilhões em reduções de ativos de cabo.

A Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) autorizou a fusão no mês passado, semanas depois de a Paramount resolver uma ação judicial movida pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a edição da CBS de uma entrevista do programa "60 Minutes" com sua oponente na disputa presidencial, a democrata Kamala Harris.

A fusão foi aprovada após a Skydance concordar em garantir que não haverá viés na programação de notícias e entretenimento da CBS, contratar um ombudsman por pelo menos dois anos e encerrar programas de diversidade.

A comissária democrata da FCC, Anna Gomez, que votou contra a fusão, disse que o fechamento "marca o capítulo final de um momento sombrio na história de nossa nação" e que "após meses de capitulação covarde, incluindo um pagamento sem precedentes para encerrar uma ação judicial sem mérito em troca de aprovação regulatória, a Paramount e a Skydance concluíram sua fusão".

Gomez criticou o acordo da empresa com "formas nunca antes vistas de controle governamental sobre decisões da redação e julgamento editorial -- ações que violam tanto a Primeira Emenda quanto a lei".

O presidente da FCC, Brendan Carr, um republicano, defendeu as disposições, dizendo que era necessário incluir um compromisso de mais "reportagens baseadas em fatos, jornalismo imparcial... Está claro para mim que algo fundamental precisa mudar no que diz respeito à mídia tradicional".

(Reportagem de Deborah Sophia, em Bengaluru, e David Shepardson, em Washington)