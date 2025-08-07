Juíza nega que PMs tenham medida protetiva contra pais de aluno morto em SP

A Justiça de São Paulo negou hoje o pedido de medida protetiva dos PMs Guilherme Augusto Macedo e Bruno Carvalho do Prado contra os médicos Julio Cesar Acosta Navarro e Silvia Mónica Cárdenas, pais do estudante de medicina Marco Aurélio Cardenas Acosta, 22, morto em novembro de 2024. Os agentes são réus pelo crime e respondem em liberdade.

O que aconteceu

Juíza negou o pedido das defesas dos PMs por falta de amparo legal. A magistrada Luciana Menezes Scorza afirmou na decisão, obtida pelo UOL, que os defensores deverão utilizar a "via adequada" para fazer a solicitação de medida protetiva. Ela não detalhou qual caminho eles deveriam seguir.

PMs pediram a medida protetiva no fim de julho. A Folha de S.Paulo obteve acesso ao pedido da defesa, que aponta que Macedo —responsável por atirar em Marco Aurélio— foi alvo de ofensas e tentativas de agressão pelo pai da vítima durante uma audiência do caso em 10 de julho.

Procurada, a defesa dos PMs disse que se manifestará amanhã. A reportagem será atualizada assim que ocorrer.

Relembre o caso

Estudante de medicina Marco Aurélio Cardenas Acosta foi morto por PM com tiro à queima-roupa. O caso ocorreu em um hotel na zona sul de São Paulo, na madrugada do dia 20 de novembro.

Câmeras de segurança mostram jovem andando na rua e dando um tapa no retrovisor da viatura dos PMs. Os agentes correram atrás do jovem, que entrou no hotel onde estava abrigado e foi puxado pelos policiais.

Um dos policiais cai no chão após Marco Aurélio puxar a perna dele. Neste momento, ele atira no estudante.

Policiais disseram no boletim de ocorrência que viram o estudante "bastante alterado" e agressivo quando entraram no estabelecimento. Eles chegaram a ser afastados dos trabalhos nas ruas. A reportagem tenta contato com a SSP-SP para saber se os agentes seguem na corporação. Assim que houver resposta, o texto será atualizado.