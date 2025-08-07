Pai de Gaza que perdeu filho por desnutrição se esforça para salvar os outros filhos

Por Mahmoud Issa Hatem Khaled

GAZA (Reuters) - Ibrahim al-Najjar disse que perdeu seu filho Naim, de cinco anos, devido à desnutrição que está assolando Gaza. Um ano depois, ele ainda está de luto enquanto se esforça para garantir que seus outros filhos não tenham o mesmo destino.

"Esta criança o seguirá", disse o ex-motorista de táxi palestino, apontando para seu filho Farah, de 10 anos. "Há cerca de um mês, ele está caindo inconsciente. Esta criança já teve o dobro do tamanho que tem agora."

Najjar, 43 anos, segurava um atestado médico que mostra que Naim morreu em 28 de março de 2024. A família inteira foi desalojada por quase dois anos de ataques aéreos israelenses.

Os Najjars estavam acostumados a comer três refeições por dia antes do início da guerra em outubro de 2023 -- depois que militantes palestinos liderados pelo Hamas atacaram Israel -- mas agora eles só podem sonhar com alimentos simples, como pão, arroz, frutas e legumes.

O irmão de Naim, Adnan, de 20 anos, concentra-se em cuidar de seus outros irmãos, levantando-se todas as manhãs às 5h30 para percorrer cautelosamente as montanhas de escombros de Gaza e encontrar uma cozinha de sopa enquanto a guerra se alastra nas proximidades.

"Juro que não tenho sal em casa, juro que imploro por um grão de sal", disse a mãe de Naim, Najwa, 40 anos.

"As pessoas falam sobre Gaza, Gaza, Gaza. Venham ver as crianças de Gaza. Aqueles que não acreditam, venham ver como as crianças de Gaza estão morrendo. Não estamos vivendo, estamos morrendo lentamente", afirmou ela.

Mais cinco pessoas morreram de desnutrição e fome na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde do enclave na quarta-feira, elevando o número de mortes por essas causas para pelo menos 193 palestinos, incluindo 96 crianças, desde o início da guerra.

CENÁRIO DE FOME

Um monitor global da fome disse que um cenário de fome está se desenrolando na Faixa de Gaza, com a fome se espalhando, crianças com menos de cinco anos morrendo de causas relacionadas à fome e o acesso humanitário ao enclave em conflito severamente restrito.

E os alertas sobre a fome e a desnutrição das agências de ajuda continuam chegando.

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha) disse que o consumo de alimentos em Gaza caiu para seu nível mais baixo desde o início da guerra.

Oitenta e um por cento das famílias no pequeno e lotado território costeiro de 2,2 milhões de pessoas relataram consumo insuficiente de alimentos, em comparação com 33% em abril.

"Quase nove em cada dez famílias recorreram a mecanismos de enfrentamento extremamente severos para se alimentar, como correr riscos significativos de segurança para obter alimentos e catar no lixo", disse o Ocha em um comunicado.

Entre junho e julho, o número de internações por desnutrição quase dobrou -- de 6.344 para 11.877 -- de acordo com os últimos dados disponíveis do Unicef.

Enquanto isso, não há sinal de cessar-fogo no horizonte, embora o chefe militar de Israel tenha recuado em relação aos planos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de tomar áreas de Gaza que ainda não controla, segundo três autoridades israelenses.

Netanyahu prometeu continuar a guerra até a aniquilação do Hamas, que matou 1.200 pessoas e fez 251 reféns no ataque de 2023, de acordo com os registros israelenses.

A resposta militar de Israel já matou mais de 60.000 pessoas, segundo autoridades de saúde de Gaza, e transformou Gaza, uma das áreas mais densamente povoadas do mundo, em um mar de ruínas, com temores de que muitos estejam soterrados.

