Topo

Notícias

Ouro fecha em alta, seguindo tendência de ganhos apoiada por perspectivas para o Fed

São Paulo

07/08/2025 14h56

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta quinta, 7, seguindo uma tendência de ganhos para o metal, que vem apoiado pelas perspectivas para a economia dos Estados Unidos e a postura do Federal Reserve (Fed). Os sinais do mercado de trabalho mais enfraquecido que o esperado no país vêm fortalecendo a visão de cortes de juros pelo banco central americano, o que tende a impulsionar o ouro. Além disso, fatores estruturais sugerem que a commodity é cada vez mais buscada diante de mudanças na ordem monetária, com uma grande demanda por bancos centrais.

O ouro com vencimento em outubro encerrou em alta de 0,59%, a US$ 3.425,20 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex).

O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou hoje que ainda considera "adequado um corte de juros para este ano", mas ressaltou que "há muitos dados a serem analisados antes da reunião de setembro". Ele destacou que o payroll de julho "foi uma surpresa para todos" e revelou "turbulência econômica e rotatividade" no mercado de trabalho americano.

Na visão do TD Securities, a recuperação incipiente do ouro parece diferente daquela vista nos últimos meses. "Os fundos macroeconômicos estão agora com posições vendidas em ouro, provavelmente devido a uma visão tática do dólar americano associada à percepção de que a baixa do dólar se tornou consenso", aponta.

"Acreditamos que estamos passando pela terceira grande mudança na ordem monetária da história moderna. As moedas estão se desvalorizando como resultado da perda de sua função de reserva de valor. Este tema é fundamentalmente otimista para os preços das matérias-primas, onde o ouro deve estar excepcionalmente bem posicionado para se beneficiar", afirma o banco. A participação agregada no ouro da CME permanece em níveis que historicamente marcaram baixas, e as liquidações de ETFs foram concluídas há semanas, enquanto a greve de compradores da China terminou com a retomada das compras.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Tribunal superior da França veta reintrodução de pesticida polêmico

Tarcísio chega a condomínio para visitar Bolsonaro, em prisão domiciliar

Deputada bolsonarista diz que levou bebê ao plenário 'por necessidade'

Netanyahu quer sacrificar reféns israelenses com tomada de Gaza, diz Hamas

Bebê, correntes e esparadrapos: as táticas da oposição para paralisar Câmara e Senado

Hamas acusa Netanyahu de "sacrificar" reféns israelenses por seus interesses

Hamas acusa Netanyahu de sacrificar reféns israelenses em prol de interesses pessoais

Adolescente de 15 anos é detido na Dinamarca por planejar ataque contra escola

Desmatamento na Amazônia subiu 4% entre julho de 2024 e julho de 2025, segundo menor resultado desde 2016

Conselho Constitucional da França censura reintrodução de pesticida criticado

Quem é a brasileira acusada de matar 5 filhos e presa em Portugal