Topo

Notícias

Oposição desocupa Senado sem acordo para impeachment de Moraes

07/08/2025 12h57

Senador do Val

Outra pauta da oposição no Senado era a suspensão das medidas cautelares contra o senador Marcos do Val (Podemos-ES), obrigado a usar tornozeleiras após descumprir medidas cautelares do STF. Segundo Rogério Marinho, Alcolumbre se comprometeu a recorrer da decisão no Supremo. 

O senador do Val é investigado por supostamente intimidar delegados da Polícia Federal responsáveis pela investigação contra Bolsonaro. Ele estava proibido de sair do país, mas descumpriu decisão judicial ao viajar aos EUA.  

Democracia

O líder do governo no Senado, senador Jacques Wagner (PT-BA), disse que, na reunião com Alcolumbre ontem (6), o presidente da Casa informou que não abriria mão das prerrogativas de presidente do Senado e do Congresso.

"Ele disse que não faria acordo intimidado e sob chantagem. Acho que ele tomou a decisão correta. As pessoas parecem que se esquecem do 8 de janeiro com muita rapidez." 

"Essa excepcionalidade que estamos vivendo na relação institucional tem a ver com a excepcionalidade, totalmente fora do normal, que foi a não aceitação do resultado eleitoral e a depredação dos Três Poderes da República", comentou.

Para Jaques Wagner, essas ações contra o resultado da eleição de 2022 não devem ser tratadas de forma suave: "Esse é o ato mais grave que eu vi de atentado a democracia brasileira".

Com o fim da ocupação do Senado, o presidente Davi realizou a sessão dessa quinta-feira de forma presencial. Ele havia planejado realizar a reunião de forma remota por causa do motim da oposição.

A Casa aprovou o projeto de lei que concede isenção do Imposto de Renda (IR) para os trabalhadores que recebem até dois salários mínimos. O texto aprovado substituiu medida provisória enviada pelo governo e o projeto agora segue para sanção presidencial.

Câmara

Na noite de ontem, a Mesa da Câmara também foi desocupada após mais de 30 horas de ocupação por deputados da oposição que exigiam que o presidente da Casa, Hugo Motta, pautasse o projeto de anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado após o resultado eleitoral de 2022.

Texto ampliado às 13h05

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Tribunal superior da França veta reintrodução de pesticida polêmico

Tarcísio chega a condomínio para visitar Bolsonaro, em prisão domiciliar

Deputada bolsonarista diz que levou bebê ao plenário 'por necessidade'

Netanyahu quer sacrificar reféns israelenses com tomada de Gaza, diz Hamas

Bebê, correntes e esparadrapos: as táticas da oposição para paralisar Câmara e Senado

Hamas acusa Netanyahu de "sacrificar" reféns israelenses por seus interesses

Hamas acusa Netanyahu de sacrificar reféns israelenses em prol de interesses pessoais

Adolescente de 15 anos é detido na Dinamarca por planejar ataque contra escola

Desmatamento na Amazônia subiu 4% entre julho de 2024 e julho de 2025, segundo menor resultado desde 2016

Conselho Constitucional da França censura reintrodução de pesticida criticado

Quem é a brasileira acusada de matar 5 filhos e presa em Portugal