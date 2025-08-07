Operação mira influenciadores que promovem jogo do tigrinho em SP, RJ e MG

Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre mandados contra influenciadores que promovem o Jogo do Tigrinho e outras plataformas de azar nas redes sociais.

O que aconteceu

Diligências acontecem em três estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A PCERJ não informou quantos mandados são cumpridos, nem se há algum mandado de prisão para algum dos influenciadores.

Quinze pessoas são alvo da operação. Eles faziam "promessas enganosas de lucros fáceis" nas redes sociais, tentando atrair seguidores para jogos de azar ilegais no país, segundo a investigação. Os influenciadores não tiveram a identidade divulgada até o momento.

Os influenciadores ostentam vida luxuosa nas redes e têm sinais de enriquecimento incompatíveis com a renda que ganham, segundo a polícia. Viagens internacionais, imóveis e carros de alto valor eram alguns dos bens exibidos nas redes. A movimentação bancária do grupo ultrapassa R$ 4 bilhões, segundo relatório do Coaf obtido pela PCERJ.

Além de promover os jogos, eles são investigados por integrar quadrilha e lavar dinheiro. A polícia suspeita que os investigados sejam a "ponta" de uma organização criminosa com divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada. Segudo a PCERJ, alguns dos investigados também têm conexões com o crime organizado.

Como as identidades dos suspeitos não foram divulgadas, o UOL não conseguiu contato com as defesas deles até o momento. O espaço está aberto para posicionamento.