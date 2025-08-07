Novo leilão do Eco Invest tem demanda de R$17,3 bi, diz Fazenda

BRASÍLIA (Reuters) - O segundo leilão do programa Eco Invest Brasil, que mira mobilizar capital privado para projetos sustentáveis, teve uma demanda de R$17,3 bilhões, informou o Ministério da Fazenda nesta quinta-feira, acrescentando que os recursos têm o potencial de destravar R$31,4 bilhões em investimentos na recuperação de áreas degradadas.

Do total demandado, R$16,5 bilhões foram contemplados por meio da linha pública de capital catalítico. Os recursos serão desembolsados ao longo de 2025, 2026 e 2027 e devem resultar em investimentos de R$30,2 bilhões, disse a Fazenda em nota.

"A elevada demanda levou à decisão de homologação do resultado e liberação gradual dos recursos ao longo de três anos", disse o Tesouro à Reuters.

"Parte significativa dessas iniciativas será direcionada ao atendimento do mercado externo, contribuindo para a geração de divisas e para uma maior integração do Brasil com a economia global", acrescentou.

O leilão é parte do plano de transformação ecológica do governo e pode dar impulso ao Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, lançado em 2023 com foco na recuperação de terras com baixa produtividade, ampliando a área de produção de alimentos sem aumentar o desmatamento.

O Eco Invest foi lançado no ano passado pelo governo para mobilizar capital privado por meio de linhas de financiamento e sistemas de proteção contra volatilidade cambial para projetos verdes.

O primeiro leilão de “blended finance” aconteceu em outubro do ano passado e alavancou R$45 bilhões a partir da disponibilização de R$7 bilhões em capital público.

O governo prevê novas rodadas de captação para o segundo semestre deste ano voltadas à atração de equity -- investimentos diretos em projetos, empresas ou ativos -- e ao financiamento de projetos na Amazônia Legal, disse a Fazenda.

O segundo leilão, que contou com o apoio técnico do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Embaixada do Reino Unido no Brasil, atraiu a participação de 11 instituições financeiras.

(Por Isabel Versiani e Bernardo Caram)